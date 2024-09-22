Sony в основном продвигает старые франшизы

Инсайдер Том Хендерсон поделился информацией о том, что Sony сосредоточена на разработке множества игр, но предпочитает не анонсировать проекты, которые выйдут позже, чем через два года. Это связано с тем, что создание игр с каждым поколением занимает всё больше времени. Если для PlayStation 3 разработка крупнобюджетных роектов длилась около двух лет, то для PlayStation 4 этот срок увеличился до четырёх, а на текущем поколении PS5 может потребоваться до шести лет.





Причина в увеличении масштабов игр и их продолжительности, однако цены на них за последние 10 лет выросли всего на 12%. В попытках сократить сроки выпуска и предложить что-то свежее, Sony иногда выпускает более экспериментальные игры, такие как Аstro Bot и Returnal. Но основная часть релизов на ближайшие годы — это продолжения известных серий от студий Insomniac Games, Naughty Dog и Santa Monica. Самый ожидаемый проект — сиквел Ghost of Tsushima.

В то время как игроки жаждут новинок, Sony продолжает сосредотачиваться на ремейках и сиквелах, а новые идеи зачастую уходят на второй план. Такой подход вызывает критику, так как многие считают, что компания больше не может предложить ничего действительно инновационного.