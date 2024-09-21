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Amogus54
Kotaku сообщает, что Concord не стоила 400 миллионов долларов
Журналист отметил, что ещё не смог уточнить от источников окончательную сумму

На днях журналист из Kotaku Итан Гач поделился информацией о том, что бюджет провалившейся Concord не составляет 400 миллионов долларов, как было сообщено ранее. По его словам, точная сумма пока неизвестна, но цифра в 400 миллионов не подтверждена ни одним из источников.


Проект находился в разработке около четырех лет, над ним трудились примерно 2000 человек, но, что удивительно, практически не было маркетинговой кампании. Для сравнения, на создание Marvel's Spider-Man 2 ушло около пяти лет, и его бюджет составил 300 миллионов долларов, при этом разработкой занимались около 4000 человек. Учитывая, что игра поддерживается мощной и дорогой лицензией Marvel, имеет обширную маркетинговую поддержку и готовится к выпуску на PC, бюджет кажется вполне оправданным.

Особую роль в провале Concord сыграла и внутренняя проблема студии Firewalk. Руководство, состоявшее из бывших сотрудников Bungie, было убеждено, что их опыт и «волшебство» смогут сделать из игры шедевр, игнорируя критику внутри команды.


Спустя всего две недели после релиза проект был закрыт. Игра не выдержала никакой критики и не была интересна массовоу игроку.

#sony #новости игр #новости игровой индустрии #bungie #concord #kotaku
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