Джефф Грабб подтвердил разработку ремастера Days Gone

Известный инсайдер Джефф Грабб подтвердил, что студия Bend работает над ремастером Days Gone. Эти слухи ранее уже распространялись VGC. Несмотря на то, что оригинальная игра вышла всего пять лет назад, она уже получила улучшенную версию для ПК, а также в будущем ожидается её экранизация.

Анонс ремастера, скорее всего, произойдёт на следующем мероприятии State of Play, которое состоится 24 сентября. Однако, несмотря на все усилия по обновлению оригинала, поклонникам не стоит надеяться на продолжение — слухи о сиквеле пока остаются без подтверждения.

Days Gone, выпущенная в 2019 году, представляет собой приключенческий экшен в открытом мире, где игрокам предстоит выживать в постапокалиптическом мире, полном зомби. Главный герой, байкер Дикон, путешествует по разрушенным землям, сталкиваясь с опасностями, решая личные драмы и раскрывая тайны пандемии, которая поглотила мир. Игра выделялась своей атмосферой и необычной механикой динамических орд противников, что сделало её одним из самых запоминающихся эксклюзивов PS4.

Хотя ремастер может принести улучшенную графику и технические доработки, будущее франшизы остаётся под вопросом.