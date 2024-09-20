Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Amogus54
Helldivers 2 получила масштабное обновление с улучшением оружия — игроки оказались довольны
Фанаты Helldivers 2 в восторге от новых улучшений в игре.

Недавно выпущенный патч для Helldivers 2 значительно изменил баланс игры, чем вызвал положительные отклики от поклонников. Разработчики из Arrowhead Studios представили первое из нескольких планируемых обновлений, направленных на улучшение геймплея и корректировку меты игры. Команда студии активно работает над тем, чтобы сделать шутер ещё более увлекательным и динамичным для игроков.

Основные изменения патча включают:

  • Усиление и ребаланс многих видов оружия, которые ранее считались слабыми.
  • Увеличение эффективности вооружения против бронированных врагов.
  • Снижение защиты у Халков, что сделало их уязвимее.
  • Ограничение боезапаса у ракетных опустошителей, чтобы уменьшить их доминирование на поле боя.
  • Корректировка системы урона: уменьшен урон в голову, но увеличен урон по телу.
  • Исправление множества багов и улучшение общей производительности игры.

Helldivers 2 — это динамичный кооперативный шутер, в котором игроки сражаются против инопланетных угроз в составе элитного подразделения. Игра требует хорошей командной работы и тактического мышления. Успешная реализация патчей показывает, что разработчики внимательно прислушиваются к отзывам сообщества и стараются улучшить игровой процесс.

Игроки уже выразили свою благодарность разработчикам за внимание к деталям, оставляя хвалебные отзывы в Steam. Разработчики пообещали, что в ближайшие недели выйдет ещё одно крупное обновление, которое продолжит корректировать баланс и добавлять новые элементы в игру.

#sony #playstation #ps5 #новости игр #новости игровой индустрии #helldivers 2 #playstation 5 #helldivers 2 escalation of freedom
+
Написать комментарий (0)
Подтверждена разработка ремастера Days Gone — анонс ожидается на State of Play
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Представители PepsiCo признались, что водители электрических грузовиков Tesla сильнее держатся за работу
+
Мое мнение о линейках RTX 3000 и 4000 и почему RTX 5000 может оказаться провалом
95
В Туле идет финальный этап строительства первого в России крутоизогнутого моста
6
PCGH протестировали Frostpunk 2 на 25 видеокартах — для игры потребуется мощная видеокарта
9
Авиакомпания «Россия» снова будет перевозить пассажиров на двухэтажных самолётах
1
На генерацию 100 слов с помощью GPT-4 требуются примерно полтора литра чистой воды
4
Rockstar раскрыла причины утечки данных GTA 6 — хакер взломал сотрудника через фишинговую ссылку
+
Строительство второго по высоте в мире долгостроя завершат до 2028 года
+
На бывшем заводе «Mazda» во Владивостоке запущено новое производство
1
Новую God of War Ragnarök слили на торренты, но игра не запускается на мобильной GeForce RTX 3050
6
Великобритания впервые публично продемонстрировала свой новейший танк Challenger 3
+
Веб-виджет Календаря Google получил новый свежий дизайн Material Design 3
1
ЕС выделил 160 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры Украины
2
Криптобиржа Binance выпустила собственную "тапалку" Moonbix на фоне популярности Hamster Kombat
+
Список оснащения Lada Aura стал известен до официальной презентации автомобиля
+
Max Payne RTX Remix Path Tracing Mod обновился до версии 0.5
1
Нетаньяху объявил о начале новой военной операции на юге Ливана
7
Обновление Windows 11 24H2 для ПК без Copilot+ не выйдет 8 октября
+
Немецкие военные анонсировали создание первого в мире мобильного квантового компьютера в 2027 году
+
Redmi Note 14 Pro+ 5G получит быструю зарядку 90 Вт
+

Популярные статьи

На радиолампах 6Ж1П времён СССР китайцы сегодня собирают электронику и продают её на Алиэкспресс
19
Пацанский апгрейд на Intel Xeon E5-2667 v3
117
7, 8 или 65 нанометров - чего на самом деле достиг Китай
18
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 - cнова пытаюсь установить на ПК
23
Обзор смартфона Doogee S200 и сравнение его с Oukitel WP19
1
Почему нельзя экономить на материнской плате, и сколько fps теряет видеокарта с интерфейсом PCIe 3.0
108
Обзор электронной книги PocketBook 700 Era Color с цветным экраном E Ink Karta 3
2
О Sony PlayStation 5 Game Boost и с чем его едят
2
God of War Ragnarök слишком требовательная и нуждается в видеокарте за 50 000р для 1080р@60 fps
28
На что обратить внимание при выборе смартфона, и по каким характеристикам Xiaomi обходит Apple
7

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
00:35
резалт то какой неудобный для божественных 4090 и 4080 вышел (просрали более дешевым амд -в два раза более дешевым) ,о как обосрались жидко то.Сразу тесты не тесты.тфу.прям .Зеленожопые чмыри всегда о...
God of War Ragnarök слишком требовательная и нуждается в видеокарте за 50 000р для 1080р@60 fps
Nvidia&Intel Hater
00:33
Какие неудобные результаты для зеленожопов то вышли
God of War Ragnarök слишком требовательная и нуждается в видеокарте за 50 000р для 1080р@60 fps
Nvidia&Intel Hater
00:32
это традиция уже,у этого придурка
God of War Ragnarök слишком требовательная и нуждается в видеокарте за 50 000р для 1080р@60 fps
REY_B_
00:30
А если дотронуться до его выхода пальчиком, т.е. собрать радиочастоты и отправить их в усилительный тракт, то замеры будут уже не такими весёлыми. Например ОУ может иметь на 1КГц усиление 80ДБ, А на 1...
На радиолампах 6Ж1П времён СССР китайцы сегодня собирают электронику и продают её на Алиэкспресс
Станислав Богданов
00:25
Террористическая акция против террористов, что за каша в голове
The War Zone: Как Израиль превратил пейджеры «Хезболлы» во взрывающихся «троянских коней»
Альберт Ванстоун
00:20
О розовом кролике слышал, есть значит ещё нефритовый
Авиакомпания «Россия» снова будет перевозить пассажиров на двухэтажных самолётах
REY_B_
00:19
Хотел защищённый догги с теплаком... но начитался отзывов про бьющиеся стёкла. Которые в целом сейчас проблема для таких телефонов. Т.к. "вечное" никто делать не хочет. А раз не хочет, то выходит руко...
Обзор смартфона Doogee S200 и сравнение его с Oukitel WP19
Антон Тутынин
00:17
Это первые шаги, готовтесь к дальнейшей разборке
Литва по частям передаёт Украине одну из своих ТЭЦ — глава Еврокомиссии
REY_B_
00:15
Чисто террористическая акция международного масштаба. Так как теперь иски последуют к Gold Apollo, т.к. именно она поставила такие пейджеры. Понятно, на Тайване сильно не довольны своим участием в те...
The War Zone: Как Израиль превратил пейджеры «Хезболлы» во взрывающихся «троянских коней»
Negue
23:56
Игра норм. Прошел от начала до конца. Что в последнее время редкость для меня. Редко какая игра затягивает, и интересно пройти до финала.
Krafton объяснила провал The Callisto Protocol неудачным геймплеем
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем