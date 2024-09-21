Студию могут направить на поддержку других проектов PlayStation

Студию Firewalk Studios ожидают нелёгкие времена после провала их первого крупного проекта — Concord. По информации из Kotaku, геймдиректор Райан Эллис покинул свой пост вскоре после релиза игры, а будущее студии сейчас под вопросом. Сотрудники Firewalk Studios находятся в ожидании решений от Sony, но по данным инсайдеров, настрой в команде остаётся мрачным.

Слухи разнятся: одни считают, что студию могут перенаправить на поддержку других игр от PlayStation Studios, другие опасаются массовых увольнений или даже полного закрытия компании. Сама Sony пока не сделала официальных заявлений, но ходят слухи, что будущее Concord тоже остаётся неопределённым — рассматриваются варианты перезапуска франшизы или полной переработки игры.

Провал Concord стал громким событием в индустрии: игра оказалась настолько неудачной, что была закрыта всего через две недели после релиза. Несмотря на значительные ожидания и поддержку от Sony, проект не смог привлечь игроков из-за плохого геймплея и неинтересных персонажей.