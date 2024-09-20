Согласно анонсу нас ждут проекты вплоть до 2029 года.

Киновселенная «Майора Грома» продолжает стремительно расти — недавно анонсировали сразу семь новых проектов, которые расширят и углубят сюжетные линии фильмов и комиксов. В числе предстоящих новинок значатся:

сериал по «Майору Грому», который будет дополнять и расширять события фильмов;

сериал «Фурия», посвященный одному из ярких персонажей вселенной;

третий полнометражный фильм про «Майора Грома»;

сериалы по комиксам «Мироходцы» и «Экслибриум»;

два фильма во вселенной «Бесобоя»;

а также крупный кроссовер-фильм «Время ворона», где встретятся герои из «Майора Грома», «Фурии» и «Бесобоя».

«Майор Гром» — это серия комиксов и фильмов от российской студии Bubble, повествующая о приключениях храброго петербургского полицейского Игоря Грома. Персонаж впервые появился в одноимённых комиксах, а затем получил свою киноадаптацию, которая собрала внушительную фан-базу благодаря вполне нелпохому фильму.

Расширение вселенной обещает рассказать захватывающие истории про новых героев, продолжая развивать популярность франшизы.