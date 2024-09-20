В основу экранизации ляжет не только игра, но и книга «Предприятия 3826»

Популярная игра Atomic Heart, вышедшая в начале 2023 года, скоро обзаведется собственной экранизацией. Сценарий фильма пишет Роман Кантор, известный по таким проектам, как «Мастер и Маргарита» и «Эпидемия». По словам Кантора, в основу киноленты ляжет не только сюжет игры, но и материалы из книги, посвященной предыстории зловещего "Предприятия 3826". Съёмки экранизации планируется начать уже в следующем году.

Atomic Heart — это шутер с элементами RPG, действие которого разворачивается в альтернативной советской реальности середины XX века. Игрокам предстоит исследовать заброшенные научные комплексы, наполненные опасными роботами и мутантами, а также погружаться в загадки окружающего мира. Игра привлекла внимание не только своей уникальной стилистикой и оригинальной вселенной, но и сложной боевой системой с множеством вариаций оружия и способностей.

Популярность Atomic Heart стала одним из самых ярких событий в игровой индустрии, а ее экранизация обещает расширить аудиторию проекта и ещё глубже погрузить зрителей в необычную альтернативную вселенную.