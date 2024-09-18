Сегодня в китайских соц.сетях появились фотографии и рендеры потенциальной Switch 2

В сети появились первые изображения и детали ожидаемой консоли Nintendo Switch 2. Согласно информации, предоставленной китайскими инсайдерами, новая версия будет существенно больше предшественницы. Основным отличием станет 8-дюймовый экран, а контроллеры, известные как Joy-Con, получат магнитное крепление, что обещает улучшить удобство их использования. Кроме того, в консоль планируется встроить накопитель на 256 ГБ, а разъемы будут обновлены до современного стандарта USB-C.

Предполагаемая стоимость новинки составит около $400. Однако на данный момент фотографии и характеристики пока не были подтверждены официально. Издание VGC заявляет, что они не могут гарантировать подлинность этих данных, хотя некоторые источники указывают, что утекшие изображения и описания совпадают с информацией, которую Nintendo предоставила разработчикам.

Также среди возможных характеристик упоминаются 12 ГБ оперативной памяти и поддержка HDMI 2.1, что позволит устройству выводить изображение высокого качества.

Nintendo Switch давно нуждалась в обновлении. Текущая версия консоли, выпущенная в 2017 году, уже уступает современным стандартам как по мощности, так и по функционалу. Потребители давно ждали увеличенного объема памяти, более мощного процессора и улучшенных контроллеров.