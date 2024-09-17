Microsoft очень активно расширяет аудиторию Gamepass

Overwatch 2 — одна из самых популярных командных игр — станет доступна в Xbox Game Pass с 17 сентября 2024 года. Этот шаг от Microsoft призван привлечь больше игроков, предлагая эксклюзивные бонусы за привязку аккаунта Battle.net к Game Pass. Срок действия акции ограничен — вы можете получить эти привилегии до 11 ноября.

За привязку учетной записи игроки получат:

10% буст к опыту

30 мифических призм для внутриигровых покупок

Шесть эксклюзивных скинов

Доступ к косметическим предметам за последние три сезона

Эти бонусы помогут игрокам не только быстрее прокачиваться, но и улучшить внешний вид своих героев. Награды доступны только при активной подписке Xbox Game Pass Ultimate, Xbox Game Pass для консоли или ПК, а полученные скины и предметы останутся в коллекции навсегда.

Overwatch 2 выделяется среди современных многопользовательских шутеров своей динамикой и уникальной механикой. Многие фанаты с нетерпением ждут новых контентных обновлений и поддержки игры через такие платформы, как Game Pass. Также стоит отметить, что выпуск Overwatch 2 в сервисе Game Pass может привлечь новых игроков, что положительно скажется на популярности проекта.