Страницу PC-версии RDR нашли в SteamDB и в файлах лаунчера Rockstar

Rockstar Games снова подсветила информацию о готовящемся выпуске Red Dead Redemption на ПК. В обновлении Rockstar Games Launcher пользователи обнаружили упоминания о ПК-версии культовой игры, что быстро было замечено в базе данных SteamDB. Это не первый случай, когда информация о ПК-порту первой Red Dead Redemption всплывает в интернете — слухи о разработке идут не первый год.

Фанатское видение порта игры в Steam

Согласно утечкам, которые стабильно продолжаются с мая этого года, работа над портом идет полным ходом, и разработчики могут объявить о релизе в любой момент. В коде лаунчера также были замечены упоминания некст-ген версии Grand Theft Auto V и готовящейся GTA 6 (проект с кодовым названием Americas), однако Rockstar оперативно убрала эти упоминания из конфигурационных файлов.

Фанаты Red Dead Redemption уже давно ожидают появления игры на ПК. Особенно с учетом того, что сиквел — Red Dead Redemption 2 — стал хитом на ПК после своего релиза в 2019 году, предлагая множество визуальных улучшений и поддержку модов.

Rockstar Games, вероятно, пока не готова к официальному анонсу, но с учетом регулярных утечек, это событие, кажется, не за горами. Пока же остается только ждать новостей и надеяться, что разработчики предоставят дату выхода уже в ближайшее время.

Для поклонников серии Red Dead Redemption выпуск первой части на ПК станет знаковым событием. Она давно заслуживает достойного переиздания на этой платформе, особенно после успеха RDR2.