Проблемы с Final Fantasy 16 на PS5 после обновления: графические баги и вылеты, а игра сегодня выходит на ПК

После недавнего обновления прошивки для PlayStation 5, в игре Final Fantasy 16 начали наблюдаться графические артефакты и случайные вылеты. На данный момент компания Sony совместно с разработчиками из Square Enix активно работают над устранением неполадок и обещают выпустить исправление в кратчайшие сроки.

Особенно любопытно, что эти проблемы возникли всего за несколько часов до релиза игры на ПК, который запланирован на 17:00 по московскому времени. Дополнительно к этому, без предварительных анонсов Final Fantasy 16 уже была добавлена в библиотеку PS Plus Premium 30 августа, однако доступ к игре есть не во всех регионах. Final Fantasy 16 можно приобрести в Steam, но для этого вам понадобится аккаунт, не привязанный к российскому региону.

Это еще один пример того, что эксклюзивные игры, ранее доступные только на PlayStation, продолжают выходить на ПК, что сокращает список настоящих эксклюзивов у PlayStation 5. За последние несколько лет многие крупные проекты, ранее являвшиеся консольными эксклюзивами, такие как Horizon Zero Dawn и God of War, стали доступны на ПК.