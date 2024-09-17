Церемония состоится на следующей неделе в честь Дня Бэтмена

На следующей неделе состоится долгожданная церемония вручения звезды на Аллее славы в Голливуде, и в этот раз её обладателем станет Бэтмен. Мероприятие приурочено ко Дню Бэтмена, который ежегодно празднуется DC Comics в третью субботу сентября. В этом году дата праздника выпала на 21 сентября.

Стоит отметить, что Бэтмен не является первым вымышленным персонажем, получившим такую честь. В 1978 году, в честь своего 50-летия, Микки Маус первым из анимационных героев получил звезду. За ним последовали такие культовые персонажи, как Багз Банни, Дональд Дак, Вуди Вудпекер, Симпсоны, Шрек и многие другие.

Интересно, что Бэтмен, дебютировавший в 1939 году, уже давно стал неотъемлемой частью мировой поп-культуры. Его облик узнаваем во всех уголках планеты, а влияния персонажа хватает на все аспекты индустрии развлечений — от комиксов и мультсериалов до полнометражных фильмов и видеоигр. Бэтмен воплощает в себе не только образ супергероя, но и символ борьбы с несправедливостью, что делает его звездой не только Голливуда, но и массового сознания. Поэтому его появление на Аллее славы выглядит вполне заслуженно.