4К будет достигаться за счет апскейлеров

Инсайдеры сообщили, что производительность игр на PS5 Pro может разочаровать. В опубликованном и вскоре удалённом видео от Digital Foundry стало известно, что такие игры, как Alan Wake 2, Dragon's Dogma 2 и Assassin's Creed: Shadows, на новой версии консоли работают при разрешении 864p и 60 FPS или 1260p при 30 FPS. Полноценное 4K-дисплея достигается только с помощью технологии апскейлинга, что вызывает сомнения среди игроков.

Хотя PS5 Pro оснащена современным GPU на базе архитектуры RDNA 3, которая должна обеспечивать значительный прирост производительности по сравнению с базовой PS5, на практике ожидания не оправдываются.

Эти данные уже удалены с Reddit, однако пользователи успели обратить внимание на несоответствие ожиданий с реальностью. Возникает вопрос: действительно ли PS5 Pro настолько сильно уступает обещанному? Особенно учитывая высокую стоимость консоли, которая составляет порядка €800, что для многих является серьёзным препятствием к покупке. Множество игроков критикуют новинку не только за недостаточную производительность, но и за неоправданно высокую цену, что делает PS5 Pro менее привлекательной на фоне конкурентов.