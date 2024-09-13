По словам смотревших, телевизионный спин-офф возвышает и без того убедительный образ Колина Фаррелла.

Мини-сериал о Пингвине, являющийся спин-оффом фильма Бэтмен Мэтта Ривза, порадовал критиков своей мрачной атмосферой и глубокими персонажами. По отзывам, проект успешно расширяет вселенную Ривза, акцентируя внимание на одном из самых харизматичных злодеев Готэма — Освальде Кобблпоте, которого мастерски воплотил на экране Колин Фаррелл.

Хотя визуальная составляющая сериала не достигает того уровня, что был в фильме 2022 года, зрители отмечают, что ему удалось сохранить ту самую мрачную и неотвратимую атмосферу Готэма. В центре сюжета Пингвин, который пытается закрепить свою власть в криминальном мире города. Особое внимание уделено его взаимодействию с главной злодейкой сериала, роль которой исполнила Кристин Милиоти. Их экранная химия оказалась одной из сильнейших сторон шоу, добавляя персонажам глубину и эмоциональное напряжение.

Важно отметить, что сериал сохранил мрачный тон, присущий Бэт-вселенной, и продолжает исследовать преступный мир Готэма с его жестокими правилами и атмосферой безысходности. По словам критиков, проект справился с задачей не просто отдалиться от Тёмного рыцаря, но и создать свою уникальную идентичность, сохраняя при этом дух вселенной Бэтмена.

Сам фильм Мэтта Ривза, вышедший в 2022 году, был горячо встречен зрителями и критиками, получив множество похвал за мрачную атмосферу, проработанных персонажей и актёрские работы, особенно за исполнение Роберта Паттинсона в роли Брюса Уэйна. Многие отметили, что этот фильм смог переосмыслить образ Бэтмена, сделав его более детективным и приземлённым, чем предыдущие версии. Сериал о Пингвине, в свою очередь, расширяет этот мир, исследуя глубины преступного Готэма и предлагая зрителям новый взгляд на становление одного из самых культовых злодеев.

Этот проект подтверждает намерение Мэтта Ривза развивать свою Бэт-вселенную, не ограничиваясь только крупными фильмами, но и через сериалы, которые позволяют раскрывать отдельных персонажей более детально.