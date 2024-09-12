Сегодня консоль получит обновление, куда добавят отдельный хаб в главное меню

Компания Sony выпустила очередное обновление для PlayStation 5, добавив новые функции, среди которых особое место занимает "Приветственный центр". Изначально эта функция появится в Северной Америке, а затем будет доступна в других регионах. Стоит отметить, что пока нововведение доступно лишь ограниченному числу пользователей, но в течение ближайших 1-2 месяцев оно станет доступно по всему миру.

С обновлением PS5 пользователи смогут настроить индивидуальные профили 3D-звука для своих наушников, что обеспечит более реалистичное и персонализированное звуковое окружение.

Для моделей PS5 Slim и PS5 Pro добавлена новая функция адаптивной зарядки контроллеров DualSense и PS VR2 Sense в режиме покоя, что продлит срок службы батареи.

Теперь пользователи также могут делиться ссылками через социальные сети, что облегчает приглашение друзей. Появилась возможность выбора, кто может подключаться к вашей PS5 с помощью функции Remote Play.

Кроме того, в консоли добавили кастомизацию темы. Пользователи смогут настроить внешний вид главного меню, включая виджеты с информацией о друзьях и достижениях, а также менять задний фон. На выбор предложены как анимированные изображения, так и собственные скриншоты.

Sony продолжает демонстрировать стремление к инновациям, регулярно обновляя PS5. Это позволяет компании поддерживать интерес пользователей, создавая впечатление активного развития и привнося небольшие улучшения, которые, хотя и не являются революционными, делают консоль более удобной и персонализированной.