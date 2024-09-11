Видео на Youtube вызвало волну недовольства, получено рекордное количество дизлайков

Анонс PlayStation 5 Pro от Sony стал настоящим поводом для разочарования среди фанатов, побив рекорд по количеству дизлайков среди всех предыдущих презентаций компании. Главной причиной негатива стало отсутствие встроенного дисковода и подставки в базовой комплектации консоли, что вызвало шквал критики. Для использования физического носителя придётся покупать дисковод отдельно, а даже подставка для вертикального размещения консоли теперь продаётся за дополнительную плату.

Многие игроки считают, что при высокой цене новинки, которая значительно превышает стоимость стандартной версии PS5, такие базовые элементы должны входить в комплект. Кроме того, обновление консоли не предложило радикальных улучшений в производительности, что оставило у многих вопрос о реальной необходимости перехода на Pro-версию.

Критика нарастает на фоне уже существующих жалоб на рост цен на аксессуары для PS5. В сочетании с более дорогими геймпадами и необходимостью покупки дополнительных компонентов, новый подход Sony к продажам продуктов создает у многих пользователей впечатление, что компания пытается заработать на каждом аспекте своей экосистемы.

Сомнения фанатов подтверждаются и отзывами на анонс — несмотря на ожидания мощного апгрейда, многие считают, что PS5 Pro не оправдывает свою цену, что привело к рекордному количеству негативных откликов.