На официальном сайте скоро можно будет заказать подержанную консоль

Sony анонсировала новый способ покупки PlayStation 5 — теперь на официальном сайте компании появится возможность приобрести отремонтированные и восстановленные консоли.

Это устройство прошло полную проверку и восстановление с использованием оригинальных фирменных деталей, что гарантирует высокое качество работы. Такой вариант может сэкономить покупателям около $100 по сравнению с покупкой новой приставки, при этом на неё распространяется годовая гарантия. Все ремонтные работы выполняются профессионалами Sony, что исключает риск получить некорректно восстановленное устройство, как это часто бывает при покупках на сторонних платформах.

Восстановленные PS5 могут стать отличным вариантом для тех, кто не хочет переплачивать за новую консоль, но при этом хочет быть уверенным в её надежности и поддержке.

Это решение является частью стратегии Sony по диверсификации источников доходов, особенно после неудачного старта проекта Concord. В последние месяцы компания активно ищет новые способы увеличения прибыли, что также подтверждает недавнее повышение цен на геймпады. Предложение восстановленных консолей может стать ещё одним способом привлечения покупателей, которые хотят приобрести PS5 по более доступной цене.