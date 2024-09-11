Новинка от китайского игропрома захватывает геймеров

Август стал триумфальным месяцем для Black Myth: Wukong, которая заняла первое место по числу загрузок в PlayStation Store. Игра не столкнулась с серьезной конкуренцией среди новых релизов, но ей удалось превзойти такие игры, как GTA V, Star Wars Outlaws, Hogwarts Legacy и Baldur's Gate 3.

Этот впечатляющий успех подчеркивает высокий интерес к игре. Black Myth: Wukong привлекла внимание игроков благодаря уникальной концепции, вдохновленной классической китайской мифологией, а именно древним эпосом "Путешествие на Запад". В центре сюжета — Сунь Укун, знаменитый Царь обезьян, который обладает сверхъестественными силами и борется с разнообразными противниками.

Игра разработана китайской студией Game Science и поражает высоким уровнем графики и детализации, реализованных на движке Unreal Engine 5. Эпические бои, динамичный геймплей и захватывающий сюжет делают игру одним из самых ожидаемых проектов последних лет. Уже с первых трейлеров Black Myth: Wukong завоевала внимание не только фанатов, но и критиков благодаря новаторскому подходу и художественной атмосфере.

Игры, сочетающие элементы экшена и мифологии, становятся все популярнее среди геймеров. Black Myth: Wukong уже называют одной из самых перспективных игр года, что подтверждается её высокими продажами, массовым интересом и большим количеством положительных отзывов.