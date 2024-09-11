Запуск десктопных процессоров Intel Core Ultra 200 Arrow Lake отложен до 24 октября.

Компания Intel сообщила о переносе релиза новых десктопных процессоров серии Core Ultra 200 под кодовым названием Arrow Lake. Теперь старт продаж назначен на 24 октября. На начальном этапе покупателям будут предложены три модели: Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K и Core Ultra 5 245K. Эти процессоры относятся к среднему и высокому ценовому сегменту, так что бюджетные варианты в линейке стоит ожидать не раньше следующего года.

Intel недавно переименовала свои процессоры, добавив приставку «Ultra» и убрав знаменитую букву "i", что стало частью их новой стратегии. Intel также переименовала названия своих техпроцессов. Остаётся надеяться, что в долгосрочной перспективе Intel надеется удерживать свою долю рынка не только маркетинговыми решениями, но и технологическими.

Процессоры Intel всегда были популярны среди геймеров и профессионалов благодаря своей высокой производительности и надёжности, однако с последним недавно начали появляться проблемы. С новыми моделями Arrow Lake компания обещает ещё больший прирост в скорости обработки данных, улучшенную графику и энергоэффективность, что делает эти чипы отличным выбором для игр и ресурсоёмких задач.