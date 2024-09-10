Новинка мощностью 850 Вт имеет компактный форм-фактор SFX, сертификат 80 Plus Gold и соответствует спецификациями ATX 3.0 и PCIe 5.1.

Компания Acer, известная своими ноутбуками, мониторами и игровыми аксессуарами, расширяет свой ассортимент и впервые выходит на рынок блоков питания для настольных ПК. Их первая модель, Predator GX850, представляет собой блок питания мощностью 850 Вт с компактным форм-фактором SFX и высокой энергоэффективностью, подтверждённой сертификатом 80 Plus Gold.

Блок питания соответствует современным стандартам ATX 3.0 и PCIe 5.1, что делает его совместимым с новейшими комплектующими. Внутри установлены качественные японские конденсаторы, способные выдерживать температуры до 105°C, а модульный дизайн упрощает установку и кабель-менеджмент. Интересной особенностью является "полупассивный" режим: 90-мм вентилятор начинает работать только при нагрузке свыше 20%, что снижает уровень шума при малых нагрузках.

Эффективность GX850 достигает 90% при нагрузке 50%, что позволяет устройству экономить электроэнергию и снизить тепловыделение. Это качество и обеспечило блоку питания золотой сертификат. Стоимость новинки в США составляет 130 долларов (~12 000 рублей), что ставит его в конкурентное положение на рынке, несмотря на относительно высокую цену для дебютного продукта.

Стоит отметить, что Acer, вероятно, использует опыт других производителей блоков питания, таких как FSP, SeaSonic или SuperFlower, что характерно для многих брендов, не имеющих собственной сборки. Это добавляет уверенности в качестве устройства, несмотря на то, что это первая модель БП от Acer.

Ранее Acer была известна своими игровыми ноутбуками и периферией под брендом Predator, а также мониторами, десктопами и аксессуарами для геймеров. Блок питания Predator GX850 — очередной шаг компании в развитии линейки Predator, направленной на создание качественных комплектующих для игровых ПК.