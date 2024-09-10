Sony прекращает бесплатную раздачу PS Plus с ноября

Компания Sony объявила, что с 7 ноября 2024 года бесплатная подписка на PlayStation Plus для жителей Украины будет отменена.

Эта новость разослана пользователям в форме уведомлений, ставших известными как "письма счастья". Теперь игроки, у которых ранее был активирован автоматический платеж, вернутся к предыдущему уровню подписки, и с них будет взиматься стандартная плата, которая действовала на момент последней покупки.

Ранее, в 2022 году, Sony предоставляла игрокам из Украины бесплатную подписку на PS Plus, включая даже премиальные уровни, такие как Deluxe. Однако эта щедрая инициатива подошла к концу, и уже в ноябре пользователям придется возвращаться к привычным условиям оплаты.

PlayStation Plus — это сервис подписки, который предоставляет доступ к онлайн-мультиплееру, позволяя игрокам подключаться к сетевым режимам в своих любимых играх. Кроме того, подписка открывает доступ к ежемесячным бесплатным играм, эксклюзивным скидкам в PlayStation Store и дополнительному облачному хранилищу для сохранений. Для подписчиков уровней Extra и Deluxe доступны ещё и каталоги игр с расширенным выбором.

Без подписки PS Plus игроки не могут участвовать в онлайн-режимах большинства игр, что делает её важным элементом для фанатов мультиплеера.