Ubisoft отреагировала на скандал вокруг отключения серверов первой части

Ubisoft приняла решение добавить в The Crew 2 и The Crew: Motorfest режим офлайн, что стало ответом на недавний скандал, разразившийся после отключения серверов первой части игры. Одиночный режим станет доступен в этих проектах, и игроки смогут наслаждаться ими без необходимости постоянного подключения к интернету.

Это решение было вынужденным шагом компании после того, как фанаты выразили недовольство из-за отключения серверов The Crew (2014), что фактически сделало игру непригодной для использования в одиночном режиме. Несмотря на то, что первая часть игры была запущена как проект с акцентом на онлайн-составляющую, игроки всё же надеялись на возможность проходить её в одиночку. Отключение этой опции вызвало волну критики в сторону Ubisoft, и теперь компания пытается реабилитироваться перед сообществом.

Кроме того, для тех, кто пока не успел опробовать продолжение гоночной франшизы, в Steam сейчас проходит грандиозная распродажа. The Crew 2: Standard Edition доступен с невероятной скидкой в 98%, которая действует до 23 сентября. Это отличная возможность для всех желающих окунуться в атмосферу открытого мира гонок.