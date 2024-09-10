Разработчики Metal Gear Solid 3 Remake обещают сохранить дух оригинала, но готовятся к новым вызовам

Разработчики ремейка Metal Gear Solid 3: Snake Eater подтвердили, что некоторые ключевые элементы оригинала, такие как упоминание создателя Хидео Кодзимы в титрах и наличие русского текста при переходе между локациями, останутся неизменными. Это важные аспекты для фанатов, которые надеялись на сохранение узнаваемых черт игры.

Однако не обошлось и без критики: некоторые поклонники считают, что ремейк слишком схож с оригиналом, указывая на длительные загрузки между локациями и отсутствие значительных нововведений в геймплее. По мнению игроков, ремейк ощущается скорее как обновлённая версия старой игры, а не совершенно новый проект.

Разработчики признают, что на этапе обсуждений стоял вопрос о внесении значительных изменений в игровую механику. Однако команда приняла решение сохранить структуру оригинала, чтобы не нарушить его целостность. Они отметили, что полное изменение игрового процесса потребовало бы создания новой игры с нуля, что не являлось целью проекта.

Кроме того, вторая коллекция игр Metal Gear Solid уже находится в разработке. Пока не ясно, какие именно игры войдут в неё, так как многие части серии после MGS 3 ранее не подвергались переизданиям. Это создаёт определённые сложности для команды, которые необходимо решить перед релизом. Сообщество надеется на возвращение легендарной Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, которая до сих пор является эксклюзивом консоли Playstation 3 ввиду своей технической сложности.

Команда разработчиков также стремится избежать технических проблем, с которыми столкнулись при выпуске первой коллекции, и обещает более стабильный и качественный продукт для фанатов культовой серии.