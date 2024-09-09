Apple вновь представила свои новинки на ежегодной презентации, включая iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, Apple Watch Series 10 и AirPods 4. Несмотря на громкие заявления о революционных изменениях, реакция пользователей и аналитиков оказалась смешанной.

Новые iPhone 16 и iPhone 16 Plus: улучшения и нововведения

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iPhone 16 и iPhone 16 Plus получили обновленный дизайн с вертикально расположенными камерами, что позволяет поддерживать запись пространственного видео, совместимую с гарнитурой Vision Pro. Младшие модели теперь оснащены Action Button, ранее доступной только в Pro-версиях, что позволяет быстро активировать функции, такие как диктофон. Также введена новая емкостная кнопка для камеры, а все функции Apple Intelligence теперь доступны и на базовых моделях.

Под капотом новых смартфонов установлен 3-нм чипсет A18 с пятиядерной графикой, обеспечивающей до 40% прироста производительности в графических задачах и 30% в вычислительных по сравнению с предыдущим поколением A16. Инженеры Apple оптимизировали систему охлаждения, что позволило снизить нагрев чипа и повысить энергоэффективность на 30%.

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Камеры получили значительные обновления: основная камера теперь имеет разрешение 48 Мп с апертурой f/1.6, а ультраширокая – 12 Мп с макро-режимом. Дополнительно устройства поддерживают Wi-Fi 7 и возможность отправки сообщений через спутник, что делает их более универсальными.

Экраны: 6,1 дюйма у iPhone 16 и 6,7 дюйма у iPhone 16 Plus. Стоимость моделей стартует с $799 (~72 000 ₽) за iPhone 16 и $899 (~81 000 ₽) за iPhone 16 Plus за версию с 128 ГБ.

iPhone 16 Pro и Pro Max: флагманы с усиленными характеристиками

iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max оснащены большими экранами – 6,3 и 6,9 дюйма соответственно, с частотой обновления до 120 Гц. В основе этих моделей лежит чип A18 Pro, который Apple назвала самым мощным в истории компании, включающий 16-ядерный нейронный движок Neural Engine.

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Аудиовозможности также получили улучшения: устройства оснащены четырьмя микрофонами студийного качества и функцией разделения голосов от фоновых звуков после съёмки видео. Это открывает новые возможности для создания контента.

Да, новинки вроде улучшенного микрофона или шумоподавления интересны, но это явно не революция, на которую рассчитывали многие.

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Стоимость iPhone 16 Pro начинается от $999, а iPhone 16 Pro Max – от $1199. Предзаказы открыты с 13 сентября, а устройства поступят в продажу с 20 сентября 2024 года.

Apple Intelligence и другие «революционные» технологии

Одна из главных фишек презентации – Apple Intelligence, ИИ-система, которая должна интегрироваться во все устройства. Apple активно продвигает своё решение, упоминая его на каждом шагу, но пока оно кажется сырым и доступно только в бета-версии с ограниченной функциональностью и только на английском языке. Это вызывает вопросы: пользователи уже давно видели интеграцию ИИ на других платформах, и здесь Apple явно опоздала.

Камеры и съёмка: Apple снова в центре внимания

Камеры — ещё одно направление, на котором Apple сделала акцент. Основная камера у iPhone 16 теперь имеет разрешение 48 Мп, а новая ультраширокая камера — 12 Мп, с поддержкой макро-режима. Все камеры поддерживают съёмку в ProRAW и запись видео в разрешении 4K при 120 fps, что выводит смартфоны в категорию «киноуровня». Благодаря чипу A18 Pro, обработка видео происходит до двух раз быстрее. Однако пользователи снова не скрывают скептицизма.

Apple Watch Series 10 и AirPods 4: шаги вперед или шаги в сторону?

Apple Watch Series 10 стали на 10% легче и на 30% больше, но время автономной работы осталось на уровне до 18 часов, что вызывает вопросы у пользователей, особенно учитывая, что конкуренты, такие как Huawei, предлагают устройства с автономностью до недели. Новая версия получила приложение для слежения за сном, однако многие пользователи отмечают, что аналогичные функции уже есть у конкурентов.

AirPods 4 получили обновленный микрофон и активное шумоподавление, а AirPods Pro теперь подстраиваются под форму уха и могут проводить тест слуха. AirPods Max получили новые цветовые решения, но их цена остаётся высокой – $549, что ограничивает их привлекательность для массового покупателя.

Пользовательские отзывы и реакция рынка

Мнения пользователей разделились. Некоторые хвалят новые функции, такие как Camera Control и улучшенные камеры iPhone 16, считая их полезными для профессиональной съёмки. Однако многие выражают скептицизм, полагая, что нововведения Apple – это скорее маркетинговый ход, чем настоящие инновации. Один из пользователей отметил:

"Кнопка паузы при записи видео – это уже не новинка. Андроиды 2015 года имеют похожие функции. Не вижу большого смысла в этих обновлениях."

Другие сомневаются в улучшениях, особенно в AirPods.

Эксперты также не скрывают разочарования. Акции Apple начали падать, так как инвесторы считают, что инновации компании не оправдывают ожиданий. По данным телеграм-канала Mash, iPhone 16 Pro Max в России может стоить до 400 тысяч рублей за топовую конфигурацию, что делает его доступность сомнительной. Однако аналитики прогнозируют, что цены будут снижаться вскоре после запуска.

Итог

Презентация iPhone 16 стала ещё одним доказательством того, что Apple умеет блестяще подавать свои продукты. Новая презентация Apple продемонстрировала ряд улучшений и новых функций, но многие пользователи и аналитики остаются скептичными. Несмотря на технические новшества, такие как улучшенные камеры и мощные чипы, высокие цены и недостаток действительно революционных изменений ставят под сомнение лидерство Apple на рынке смартфонов. В то же время, для поклонников бренда и профессионалов в области фото- и видеосъёмки, новинки могут оказаться привлекательными, несмотря на высокую стоимость.