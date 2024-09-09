Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Презентация Apple 2024: iPhone 16 и его «революции», которых не дождались

Apple снова «взорвала» интернет своей презентацией, представив обновлённые iPhone 16, iPhone 16 Pro и другие устройства.
[ ] для раздела Блоги
4
4

Apple вновь представила свои новинки на ежегодной презентации, включая iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, Apple Watch Series 10 и AirPods 4. Несмотря на громкие заявления о революционных изменениях, реакция пользователей и аналитиков оказалась смешанной.

Новые iPhone 16 и iPhone 16 Plus: улучшения и нововведения

реклама



iPhone 16 и iPhone 16 Plus получили обновленный дизайн с вертикально расположенными камерами, что позволяет поддерживать запись пространственного видео, совместимую с гарнитурой Vision Pro. Младшие модели теперь оснащены Action Button, ранее доступной только в Pro-версиях, что позволяет быстро активировать функции, такие как диктофон. Также введена новая емкостная кнопка для камеры, а все функции Apple Intelligence теперь доступны и на базовых моделях.

Под капотом новых смартфонов установлен 3-нм чипсет A18 с пятиядерной графикой, обеспечивающей до 40% прироста производительности в графических задачах и 30% в вычислительных по сравнению с предыдущим поколением A16. Инженеры Apple оптимизировали систему охлаждения, что позволило снизить нагрев чипа и повысить энергоэффективность на 30%.

реклама



Камеры получили значительные обновления: основная камера теперь имеет разрешение 48 Мп с апертурой f/1.6, а ультраширокая – 12 Мп с макро-режимом. Дополнительно устройства поддерживают Wi-Fi 7 и возможность отправки сообщений через спутник, что делает их более универсальными.

Экраны: 6,1 дюйма у iPhone 16 и 6,7 дюйма у iPhone 16 Plus. Стоимость моделей стартует с $799 (~72 000 ₽) за iPhone 16 и $899 (~81 000 ₽) за iPhone 16 Plus за версию с 128 ГБ.

iPhone 16 Pro и Pro Max: флагманы с усиленными характеристиками

iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max оснащены большими экранами – 6,3 и 6,9 дюйма соответственно, с частотой обновления до 120 Гц. В основе этих моделей лежит чип A18 Pro, который Apple назвала самым мощным в истории компании, включающий 16-ядерный нейронный движок Neural Engine.

реклама



Аудиовозможности также получили улучшения: устройства оснащены четырьмя микрофонами студийного качества и функцией разделения голосов от фоновых звуков после съёмки видео. Это открывает новые возможности для создания контента.

Да, новинки вроде улучшенного микрофона или шумоподавления интересны, но это явно не революция, на которую рассчитывали многие.

реклама



Стоимость iPhone 16 Pro начинается от $999, а iPhone 16 Pro Max – от $1199. Предзаказы открыты с 13 сентября, а устройства поступят в продажу с 20 сентября 2024 года.

Apple Intelligence и другие «революционные» технологии

Одна из главных фишек презентации – Apple Intelligence, ИИ-система, которая должна интегрироваться во все устройства. Apple активно продвигает своё решение, упоминая его на каждом шагу, но пока оно кажется сырым и доступно только в бета-версии с ограниченной функциональностью и только на английском языке. Это вызывает вопросы: пользователи уже давно видели интеграцию ИИ на других платформах, и здесь Apple явно опоздала.

Камеры и съёмка: Apple снова в центре внимания

Камеры — ещё одно направление, на котором Apple сделала акцент. Основная камера у iPhone 16 теперь имеет разрешение 48 Мп, а новая ультраширокая камера — 12 Мп, с поддержкой макро-режима. Все камеры поддерживают съёмку в ProRAW и запись видео в разрешении 4K при 120 fps, что выводит смартфоны в категорию «киноуровня». Благодаря чипу A18 Pro, обработка видео происходит до двух раз быстрее. Однако пользователи снова не скрывают скептицизма. 

Apple Watch Series 10 и AirPods 4: шаги вперед или шаги в сторону?

Apple Watch Series 10 стали на 10% легче и на 30% больше, но время автономной работы осталось на уровне до 18 часов, что вызывает вопросы у пользователей, особенно учитывая, что конкуренты, такие как Huawei, предлагают устройства с автономностью до недели. Новая версия получила приложение для слежения за сном, однако многие пользователи отмечают, что аналогичные функции уже есть у конкурентов.

AirPods 4 получили обновленный микрофон и активное шумоподавление, а AirPods Pro теперь подстраиваются под форму уха и могут проводить тест слуха. AirPods Max получили новые цветовые решения, но их цена остаётся высокой – $549, что ограничивает их привлекательность для массового покупателя.

Пользовательские отзывы и реакция рынка

Мнения пользователей разделились. Некоторые хвалят новые функции, такие как Camera Control и улучшенные камеры iPhone 16, считая их полезными для профессиональной съёмки. Однако многие выражают скептицизм, полагая, что нововведения Apple – это скорее маркетинговый ход, чем настоящие инновации. Один из пользователей отметил:

"Кнопка паузы при записи видео – это уже не новинка. Андроиды 2015 года имеют похожие функции. Не вижу большого смысла в этих обновлениях."

Другие сомневаются в улучшениях, особенно в AirPods.

Эксперты также не скрывают разочарования. Акции Apple начали падать, так как инвесторы считают, что инновации компании не оправдывают ожиданий. По данным телеграм-канала Mash, iPhone 16 Pro Max в России может стоить до 400 тысяч рублей за топовую конфигурацию, что делает его доступность сомнительной. Однако аналитики прогнозируют, что цены будут снижаться вскоре после запуска.

Итог

Презентация iPhone 16 стала ещё одним доказательством того, что Apple умеет блестяще подавать свои продукты. Новая презентация Apple продемонстрировала ряд улучшений и новых функций, но многие пользователи и аналитики остаются скептичными. Несмотря на технические новшества, такие как улучшенные камеры и мощные чипы, высокие цены и недостаток действительно революционных изменений ставят под сомнение лидерство Apple на рынке смартфонов. В то же время, для поклонников бренда и профессионалов в области фото- и видеосъёмки, новинки могут оказаться привлекательными, несмотря на высокую стоимость.

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

apple iphone iphone 16 iphone 16 pro iphone 16 pro max airpods iphone 16 plus iwatch
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

(Обновлено) Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
3
Обзор комплектов вентиляторов MSI MPG EZ120 ARGB White и MPG EZ120 ARGB
1
Обзор облегчённой игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight с ковриком MSI Agility GD72 Gleam Edition
5
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED S5507
14
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge TI MAX WIFI
11
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid I360
5
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41 Dusk
3
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9 Pro
+
Обзор планшетного компьютера Doogee T30S
1
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Super Expert
18
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России запустили уникальное импортозамещающее металлургическое производство
+
В НАСА придумали, как вытащить застрявших астронавтов Boeing Starliner
4
Доля золота в российских золотовалютных резервах впервые за 25 лет превысила 30 %
1
OnePlus Open 2 бросит вызов Samsung, став одним из самых тонких складных смартфонов на рынке
+
Qualcomm, Samsung и Google объединяются для создания инновационных умных очков
+
Крупный транспортно-логистический хаб построят в Забайкалье
+
Голландское правительство запретило экспорт старых станков ASML в Китай
7
В Южной Корее повторно арестован бывший сотрудник Samsung, подозреваемый в шпионаже в пользу Китая
1
Новый корабль на орбите предназначен для подготовки человечества к полету на Марс
2
Intel передает все производственные процессы ниже 3 нанометров TSMC и сокращает 15% рабочей силы
1
В Москве завершается программа обновления развязок на выездных магистралях
+
Опубликованы ожидаемые характеристики планшета Apple iPad Mini 7
+
Информатор сообщает о переносе релиза GTA 6 на более поздний срок и периоде дебюта игры на ПК
+
Трейлер фильма Minecraft получил более миллиона дизлайков
2
Вооруженные силы РФ внедряют FPV-дроны «Ключ», работающие на нестандартных частотах
1
Увеличение мощности Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X не улучшает производительность в играх
2
В сети появились новые утечки касательно будущей линейки смартфонов Galaxy S25
+
Информатор раскрыл европейские цены материнских плат ASUS с чипсетом AMD X870
3
Над США замечен тренировочный полет иностранного истребителя с ядерной бомбой под фюзеляжем
2
ASUS представила новые модели ноутбуков Zenbook, Vivobook и ExpertBook
+

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 7-8 сентября
2
5 самых выгодных игровых видеокарт на вторичном рынке РФ с лучшим соотношением между ценой и fps
48
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры. Часть 3
16
Почему свет светодиодных ламп вреден для зрения, а солнечный нет
32
Подборка аниме для начинающих — знакомимся с азиатской анимацией
32
Каким должен быть актуальный игровой монитор, и на какие технологии нужно обратить внимание
22
Какие преимущества есть у жёстких дисков перед SSD, и какой HDD выбрать в 2024 году
4
Презентация Apple 2024: iPhone 16 и его «революции», которых не дождались
3
Обходим блокировки Microsoft Store и региональные ограничения на консолях Xbox
+

Сейчас обсуждают

4erT
23:57
Genius KB21e + Logitech MX518 с 2005 года =) Заменён провод на мыше.
(Обновлено) Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
Dark_Cloud
23:53
Мда, автор набредил, как обычно то у него для трассировки отдельный монитор требуется подбирать то TN у него отвратительный - расскажите об этом BenQ с их линейкой ZOWIE для киберспорта по тыще баксов...
Каким должен быть актуальный игровой монитор, и на какие технологии нужно обратить внимание
typym6ek
23:36
У нас цены будут от 140000р. Оставьте себе это поделие.
Презентация Apple 2024: iPhone 16 и его «революции», которых не дождались
Dark_Cloud
23:34
Вот он, ваш нейронный апскейлер по мнению невидии, с мылосс отряд бегущих матросов вдали выглядит как сраное пятно в игре мылосс 3.7.20.0, куда уж новее-прогрессивнее как по мне - многократно переваре...
Каким должен быть актуальный игровой монитор, и на какие технологии нужно обратить внимание
Mortalz666
23:32
обновы надо ставить раз в год, большой апдейт
Почему я не спешу обновлять Windows 11 до последней версии — обзор связанных с апдейтами проблем
Xardazzz
23:22
на хоботе пишут, что русского языка не будет.
Презентация Apple 2024: iPhone 16 и его «революции», которых не дождались
Александр Еремеев
23:21
Читая подобные опусы, прихожу к выводу, что вы ЗАЖРАЛИСЬ! Вам дали отличные энергоэффективные процессоры с бескомпромиссной бесплатной производительностью блока avx512. С отличной производительностью ...
Новое поколение процессоров AMD повторяет ошибки Intel
Станислав Богданов
23:17
Жидорептилоиды?
Подполье сообщает о подготовке на Украине полумиллионной «армии вторжения»
Dark_Cloud
23:17
эмм не вводить утильсбор не?
На границе между Китаем и Россией возникла огромная пробка из автовозов
swr5
23:14
Почем опиум для народа?
Презентация Apple 2024: iPhone 16 и его «революции», которых не дождались
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем