Немного новых подробностей о следующей части Battlefield из свежей вакансии студии

Компания Electronic Arts продолжает раскрывать информацию о новой части легендарной серии Battlefield. В одной из свежих вакансий студии Motive сообщается, что разработчики стремятся к «максимальному реализму» и «приземленному военному стилю». Особый акцент делается на усовершенствование искусственного интеллекта противников и более реалистичное поведение напарников в одиночной кампании.

Стоит отметить, что Motive Studio — это канадская студия-разработчик видеоигр с офисом в Монреале, Канада. За её плечами такие известные проекты, как Star Wars: Squadrons и ремейк Dead Space. В новой Battlefield, студия стремится сделать игру «самой амбициозной частью франшизы», приглашая к разработке настоящих военных специалистов для повышения реалистичности игрового процесса.

Эти новшества призваны вернуть интерес к серии, которая в последние годы теряет популярность на фоне конкурента — Call of Duty. Пока Call of Duty удерживала лидирующие позиции благодаря своим онлайн-режимам, Battlefield столкнулась с проблемами, связанными с техническими недочетами и недостатком контента в последних выпусках, таких как Battlefield 2042.

Фанаты надеются, что новая часть серии сможет исправить прошлые ошибки и предложить захватывающий опыт как в одиночной кампании, так и в многопользовательском режиме.