На Западе в некоторых странах цены поднялись на пять долларов

Впервые за продолжительный период цены на контроллеры DualSense для PlayStation 5 выросли в ряде стран. В частности, было подтверждено повышение стоимости в США и Австралии. Теперь в Соединённых Штатах базовые модели контроллера в классических цветах – белом и чёрном – стоят 75 долларов. В то же время модели с уникальными цветовыми решениями обойдутся покупателям в 80 долларов. Скорее всего, данное подорожание устройств со временем отразится и на наших местных прилавках.

DualSense, выпущенный вместе с PlayStation 5, является инновационным устройством, которое привносит в игровой процесс новые уровни погружения. Его главными особенностями стали адаптивные триггеры, которые могут изменять сопротивление в зависимости от происходящего в игре, и тактильная отдача, обеспечивающая реалистичные ощущения от каждого действия. Эти технологии делают игровой опыт более динамичным и интересным, позволяя пользователю почувствовать себя максимально вовлечённым в процесс.

Несмотря на повышение цены, контроллер DualSense продолжает оставаться востребованным благодаря своим уникальным возможностям и качеству сборки, что делает его одним из лучших игровых аксессуаров на рынке.