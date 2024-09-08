Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Amogus54
Игру, вдохновлённую миссией с вертолетиком из GTA Vice City, удалили из PS Store
В PS Store недавно появилась игра HeliCity Demolition Man, которая скопировала одну из самых раздражающих миссий из GTA Vice City

Недавно в PlayStation Store появилась игра под названием HeliCity Demolition Man, которая вызвала бурные обсуждения среди геймеров. Проект был практически точной копией одной из самых сложных и раздражающих миссий в легендарной GTA: Vice City — задания с радиоуправляемым вертолётом, где игроку нужно уничтожать строительные площадки.

За символические 2 доллара пользователи могли вернуться в 2002 год и снова испытать на себе все трудности этого квеста, который на момент выхода Vice City стал настоящим испытанием для многих игроков. Однако долго игра не прожила — компания Take-Two, владеющая правами на GTA, оперативно отреагировала на нарушение и потребовала удалить HeliCity Demolition Man из PS Store.

Для тех, кто не в курсе, миссия Demolition Man из GTA Vice City уже давно вошла в историю видеоигр благодаря своему сложному управлению и высокой степени раздражения игроков. Многие геймеры на протяжении десятков попыток пытались справиться с управлением маленьким вертолётом, который требовалось направить на разрушение стройплощадки, одновременно избегая врагов.

GTA Vice City, вышедшая в 2002 году, является одной из самых известных и любимых игр в серии Grand Theft Auto. Миссия с радиоуправляемым вертолётом была испытанием на терпение, и даже спустя годы её вспоминают как одно из самых сложных и запоминающихся заданий.

#rockstar games #rockstar #новости игр #новости игровой индустрии #grand theft auto #take two #gta vice city #take two interactive #гта вайс сити
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Чипы TSMC американского производства уже достигли того же уровня качества, как и на Тайване
7
Запущенная 4 года назад первая плавучая ветряная электростанция превзошла ожидания
1
Пользователь Reddit купил на Amazon GeForce RTX 4090, но получил лишь систему охлаждения от нее
2
Экспериментальный солнечный парус НАСА ACS3 начал странно "колебаться" на орбите
2
Западные страны согласовали поставку большого объёма военной помощи на Украину
12
Почему NVIDIA не может выпустить GeForce RTX 5090 в 2024, и почему не всем инсайдерам стоит доверять
4
Как слияние черных дыр объясняет загадку Sgr A* в нашей галактике
+
В сети появилось изображение Galaxy Z Fold Special Edition
+
В The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom пояивлась новая способность "Fuse"
5
Появились кадры применения ВС РФ ФАБ-3000 на Курском направлении
2
Автомобиль Lada Iskra выпустили в новом кузове и в новом цвете
+
Blue Origin планирует уложиться в сжатые сроки запуска первой миссии New Glenn
2
Открылось предварительное бронирование тройного смартфона Huawei Mate XT Extraordinary Master
+
Маск неожиданно высказался о Black Myth: Wukong
+
Зонд BepiColombo сделал снимки Меркурия с расстояния 165 км и передал данные о магнитной среде
+
Секретный многоразовый космический самолет Китая приземлился после 267 дней на орбите
1
Боец ММА Конор Макгрегор выдвигается на пост президента Ирландии
3
Автор Metal Hellsinger отказался от покупки Space Marine 2, поскольку игру сделали в России
3
Business Insider: Поколение Z отказывается от поисковика Google
2
TIME не включил Илона Маска в список 100 самых влиятельных людей в сфере ИИ, но добавил Йоханссон
2

Популярные статьи

Основные ошибки, которые допускают пользователи во время эксплуатации телевизора
10
Как создавали скрипки Страдивари и почему даже сейчас не удается их повторить
23
GeForce RTX 2070 SUPER vs Radeon RX 6650 XT – на что способна старая видеокарта NVIDIA 2019 года
84
Eurasian Times: Запад обеспокоен российской ракетой «Буревестник», которая опаснее МБР «Сармат»
9
Как советские граждане избегали мобилизации во время Великой Отечественной войны
15
Почему дорогостоящие брендовые видеокарты вредны для кошелька и совершенно бесполезны в игровом ПК
27
Что за "Гром" на самом деле ударил по заводу в Харькове и откуда столько путаницы
7
Каким должен быть первый смартфон, и что нужно знать о правилах ношения телефона в школах РФ
+
Подборка аниме для начинающих — знакомимся с азиатской анимацией
11
Почему свет светодиодных ламп вреден для зрения, а солнечный нет
3

Сейчас обсуждают

denacifikator
13:07
не спасать,не защищать,едут пункты зачищать.
Украинские сторона признаёт взятие под контроль армией России населённого пункта Невельское
Евгений Никулов
13:00
Да у них просто все истребители должны начинаться на F, поэтому су-27 это flanker, су-57 fellon, все бомберы на B а вертолёты на H hokum вот это всё
О новинках авиапрома-2025: Су-57М с супердвигателем «второго этапа» и тяжёлый БПЛА С-70 «Охотник»
Hivi77
12:59
А что будет, если рядом оказаться с вилкой в руках?
Tesla опубликовала новые патентные заявки, связанные с технологией беспроводной зарядки электромобилей
SoulStream
12:59
да не гонялся бы ты Поп за дешевизной🤷‍♂️
Пользователь Reddit купил на Amazon GeForce RTX 4090, но получил лишь систему охлаждения от нее
Hivi77
12:58
Да поцелуйте в анус слобянина, всë Тушино перекопали разом, одни бордюры горами лежат и всюду окопы
В Москве открыли первый участок новой Троицкой линии метрополитена
FelsheR-BANZzZzZz
12:56
Этих чисто родаки проморгали в детстве - их косяк. А будучи уже взрослым - вместо искусства выбрать аниме, уже говорит от умственных способностях и сексуальной неполноценности.
Подборка аниме для начинающих — знакомимся с азиатской анимацией
denacifikator
12:55
да пусть проходят,пиндосы всё равно,сразу после выборов,погрязнут в гражданской войне и вместо всё хорошо,станет всё плохо.
Немецкие военные корабли пройдут через Тайваньский пролив, проигнорировав требование Китая
Максим Сидоров
12:55
Есть хорошие аниме типа как от Миядзаки, но очень мало. Есть со смыслом, как гуррен лаген, полезные для закомплексованных детей подростков. Но в основном это трешак для замкнутых детей интровертов, ко...
Подборка аниме для начинающих — знакомимся с азиатской анимацией
Митюнин Сергей
12:54
Непонятно,наверное американцам там выгодно сидеть и изображать из себя мучеников.На самом деле у них есть корабль грью -8,и они спокойно могут улететь на нем с МКС.да и денежки с космической надбавкой...
В НАСА придумали, как вытащить застрявших астронавтов Boeing Starliner
SlyBiBi
12:51
5 самых выгодных игровых видеокарт на вторичном рынке РФ с лучшим соотношением между ценой и fps
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем