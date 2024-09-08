В PS Store недавно появилась игра HeliCity Demolition Man, которая скопировала одну из самых раздражающих миссий из GTA Vice City

Недавно в PlayStation Store появилась игра под названием HeliCity Demolition Man, которая вызвала бурные обсуждения среди геймеров. Проект был практически точной копией одной из самых сложных и раздражающих миссий в легендарной GTA: Vice City — задания с радиоуправляемым вертолётом, где игроку нужно уничтожать строительные площадки.

За символические 2 доллара пользователи могли вернуться в 2002 год и снова испытать на себе все трудности этого квеста, который на момент выхода Vice City стал настоящим испытанием для многих игроков. Однако долго игра не прожила — компания Take-Two, владеющая правами на GTA, оперативно отреагировала на нарушение и потребовала удалить HeliCity Demolition Man из PS Store.

Для тех, кто не в курсе, миссия Demolition Man из GTA Vice City уже давно вошла в историю видеоигр благодаря своему сложному управлению и высокой степени раздражения игроков. Многие геймеры на протяжении десятков попыток пытались справиться с управлением маленьким вертолётом, который требовалось направить на разрушение стройплощадки, одновременно избегая врагов.

GTA Vice City, вышедшая в 2002 году, является одной из самых известных и любимых игр в серии Grand Theft Auto. Миссия с радиоуправляемым вертолётом была испытанием на терпение, и даже спустя годы её вспоминают как одно из самых сложных и запоминающихся заданий.