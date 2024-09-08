Компания VK внедрила видеокодек AV1 на своих площадках — «VK Видео», «ВКонтакте» и «Одноклассники».

VK сделала значительный шаг в развитии своих видеосервисов, внедрив современный кодек AV1 на платформах «VK Видео», «ВКонтакте» и «Одноклассники». Этот кодек позволяет значительно эффективнее сжимать видео, обеспечивая втрое меньший объём данных по сравнению с популярным стандартом H.264, при этом сохраняя высокое качество изображения.

С внедрением AV1, 40-минутное видео в разрешении 4K теперь занимает около 2 Гбайт, тогда как ранее для этого требовалось от 6 до 8 Гбайт. Это даёт пользователям возможность быстрее загружать видео и потреблять меньше интернет-трафика при просмотре.

Проект по внедрению кодека обошёлся VK в 100 миллионов рублей, большая часть которых была потрачена на модернизацию серверной инфраструктуры. По оценкам компании, использование нового кодека позволило снизить нагрузку на серверы на 25-45% и повысить эффективность хранения данных на 30%.