На достижение данного результата ушло больше года с момента релиза игры.

Файтинг Street Fighter 6 продолжает покорять сердца геймеров по всему миру, и на днях количество проданных копий игры превысило впечатляющие 4 миллиона. Для достижения этой отметки разработчикам потребовался год с момента выхода игры на рынок.

Критики встретили Street Fighter 6 с восторгом: на Metacritic проект имеет впечатляющий средний рейтинг в 92 балла из 100, основанный на 99 обзорах. Высокие оценки связаны с обновленной боевой системой, улучшенной графикой и разнообразными персонажами, что сделало игру достойным продолжением легендарной серии.

Street Fighter — одна из самых знаковых франшиз в мире видеоигр. Впервые дебютировав в 1987 году, серия задала стандарты жанра файтингов и стала культурным феноменом. Особую популярность получила вторая часть, Street Fighter II, которая оказала огромное влияние на индустрию, привнеся такие нововведения, как система специальных приемов и возможность выбора различных персонажей с уникальными стилями боя.

Street Fighter 6 продолжает традиции франшизы, предлагая новые механики и глубокий геймплей, которые привлекают как ветеранов, так и новичков жанра.