Сиквел, который является смесью судебной драмы и мюзикла, оказался спорным экспериментом

На фоне ожиданий и напряжённого интереса к продолжению фильма «Джокер», который в 2019 году покорил зрителей и собрал более миллиарда долларов в мировом прокате, начали появляться первые отзывы на сиквел. Однако многие критики остались разочарованы. Несмотря на сильную актёрскую игру Леди Гаги и Хоакина Феникса, которые, по мнению рецензентов, буквально «вытягивают» фильм, сама концепция картины вызывает вопросы.

Сиквел, который является смесью судебной драмы и мюзикла, оказался спорным экспериментом. Многие критики сошлись во мнении, что режиссёру Тодду Филлипсу не удалось найти собственный стиль во второй части, когда он отказался от многочисленных отсылок к культовым фильмам, которые присутствовали в первом «Джокере». В итоге, новое направление, выбранное для продолжения, не оправдало ожиданий большинства зрителей.

Тем не менее, среди критиков есть и те, кто считает, что неожиданное отклонение от привычного стиля пошло фильму на пользу. Они отмечают, что гнетущая атмосфера и мрачная тональность, которые не соответствовали ожиданиям широкой аудитории, создают уникальное впечатление и оставляют глубокий след у тех, кто полюбил первый фильм.

Однако общие ожидания касательно коммерческого успеха фильма настроены скептически. Если первый «Джокер» стал настоящим феноменом, заработав более миллиарда долларов в прокате, то успех второй части, по мнению многих критиков, может оказаться значительно скромнее.