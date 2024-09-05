По словам писателя, ему не понравилось, что создатели убрали третьего ребёнка Эйгона и Хелейны

Создатель знаменитой саги "Песнь Льда и Огня" Джордж Р. Р. Мартин выразил недовольство по поводу некоторых решений, принятых шоураннерами во втором сезоне сериала «Дом дракона». Писатель отметил, что был разочарован отсутствием в сюжете третьего ребёнка Эйгона и Хелейны — Мейлора, что, по его мнению, может негативно отразиться на будущем сериала.

На ранних этапах разработки шоураннер Райан Кондал заверял Мартина, что Мейлор появится в третьем сезоне, так как в первых сезонах решили избежать работы с двухгодовалым актёром. Мартин первоначально согласился с этим изменением, однако позже выяснил, что персонажа так и не планируют вводить в сюжет. Писатель отметил, что это решение может привести к серьёзным последствиям для дальнейших сезонов и усилить критику со стороны поклонников.

Несмотря на это, Мартин похвалил эпизод "Кровь и сыр", хотя и добавил, что он мог бы быть гораздо сильнее, если бы создатели точнее следовали событиям книги.

«Дом дракона» — это приквел к популярному сериалу «Игра престолов», созданному по мотивам книг Мартина. Сериал рассказывает о событиях, предшествовавших основной саге, и сосредоточен на династии Таргариенов. Премьера первого сезона состоялась в 2022 году и сразу же стала хитом, благодаря чему сериал был продлён на второй сезон. Однако, как показывает реакция самого Мартина, не все изменения в адаптации были встречены положительно.



