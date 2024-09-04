Творческий директор Helldivers 2 Йохан Пилестедт уверяет, что следующий патч «значительно изменит мету»

Креативный директор Helldivers 2 Йохан Пилестедт уверяет, что предстоящее обновление игры «существенно изменит мету» и сделает проект более «дружелюбным» к игрокам. По его словам, патч приблизит шутер к изначальной концепции, где акцент делался на веселье, а не на суровой сложности.

Однако, сообщество игроков встречает эти заявления с осторожностью и недоверием. Это уже не первый случай, когда разработчики обещают «пересмотреть баланс», но вместо этого продолжают ослаблять популярное оружие, что вызывает недовольство среди фанатов.

Helldivers 2 — это кооперативный шутер от третьего лица, в котором игрокам предстоит сражаться с инопланетными угрозами и защищать Галактику от различных врагов. Игра знаменита своим хардкорным геймплеем и акцентом на командное взаимодействие, где каждое решение может оказаться фатальным. Продолжение развивает идеи оригинальной игры, добавляя новые механики, разнообразные миссии и улучшенную графику. Однако изменение меты может сильно повлиять на восприятие игры, поэтому обещанное обновление вызывает особый интерес у сообщества.

Игроки надеются, что на этот раз разработчики действительно смогут сбалансировать игру так, чтобы вернуть удовольствие от геймплея, сохранив при этом вызов, за который Helldivers 2 полюбили поклонники.