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Amogus54
После провала Suicide Squad, студия Rocksteady столкнулась с серьёзными кадровыми сокращениями
В числе уволенных оказались специалисты с многолетним опытом.

Студия Rocksteady, известная по культовым играм серии Batman: Arkham, столкнулась с серьёзными кадровыми сокращениями после неудачного релиза Suicide Squad. Как сообщает Eurogamer, почти половина команды тестировщиков была уволена — из 32 сотрудников в отделе осталось только 15. Увольнения затронули и другие отделы, но точных данных о масштабах сокращений нет.

В числе уволенных оказались специалисты с многолетним опытом, что ставит под сомнение будущее качество игры Suicide Squad. Как признало руководство студии, текущее положение ставит под угрозу дальнейшую поддержку проекта.

Известный игровой журналист Джейсон Шрайер также сообщил, что последние несколько месяцев Rocksteady ведёт переговоры с Warner Bros. о возможности перехода к разработке одиночной игры. Несмотря на попытки оживить Suicide Squad через добавление нового контента и запуск сезонов, игра не смогла удержать аудиторию. Даже появление таких персонажей, как Джокер и Миссис Фриз, не вернуло интерес игроков — за последний месяц количество одновременных пользователей упало до ста человек.

Фанаты Rocksteady давно выражают желание увидеть от студии качественную одиночную игру, в духе серии Batman: Arkham. Провал Suicide Squad лишь усилил эти ожидания, и теперь внимание сообщества приковано к возможным новым проектам студии. Надежды на возвращение к истокам высоки, и многие геймеры рассчитывают, что Rocksteady сможет оправдать их доверие.

#новости игр #новости игровой индустрии #warner bros #rocksteady #suicide squad #suicide squad kill the justice league #rocksteady studios #suicide squad: kill the justice league #warner
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