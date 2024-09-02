Игра Valve под кодовым названием HLX - это полноценная новая часть Half-Life.

Valve работает над новой игрой во вселенной Half-Life, которая разрабатывается под кодовым названием HLX. Об этом сообщил известный ютубер Тайлер МакВикер, ссылаясь на свои источники. По его словам, проект станет полноценным продолжением истории Гордона Фримана.

Судя по утечкам, разработка игры началась ещё в 2021 году. Она продолжит события Half-Life: Alyx, начиная с момента после финальных титров. Важно отметить, что новая часть не будет использовать формат открытого мира, а предложит игрокам традиционные уровни.

На данный момент неизвестно, будет ли в названии игры присутствовать цифра три, что остаётся предметом многочисленных спекуляций. Тем не менее, фанаты уже выражают нетерпение, так как именно цифра три в названии стала своего рода «священным граалем» для всех поклонников серии.

Последняя номерная часть франшизы, Half-Life 2, вышла в 2004 году и стала культовой игрой, навсегда изменившей индустрию. Проект получил восторженные отзывы как критиков, так и игроков. В 2020 году Valve выпустила Half-Life: Alyx — революционную VR-игру, которая была высоко оценена за глубину сюжета, инновационное использование виртуальной реальности и сохранение духа серии. Однако фанаты всё ещё надеются увидеть полноценное продолжение приключений Гордона Фримана.