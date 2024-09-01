Сам Фил Спенсер отказал, но лично в этом признался и жалеет

Фил Спенсер, руководитель Xbox, признался, что компания могла стать издателем таких хитов, как Destiny (2014) и Guitar Hero, но по ряду причин отказалась от этих возможностей. Теперь, спустя годы, он выражает сожаление о том, что эти проекты, которые в итоге были реализованы под эгидой Activision, принесли огромный успех, но обошли стороной Xbox.

Эта ситуация не является первой, когда Xbox упускает шанс заполучить популярные игры в свои ряды. Ранее, на заре своей истории, компания отказалась издавать Grand Theft Auto 3 на оригинальной Xbox. Впоследствии игра стала культовой, заложив основу для серии, которая до сих пор остается одной из самых успешных в игровой индустрии.

Фил Спенсер отметил, что эти ошибки заставили команду Xbox переосмыслить подход к выбору партнеров и проектов. Тем не менее, каждый подобный промах продолжает подогревать критику в адрес компании, особенно на фоне конкурентов, которые активно наращивают свои портфолио эксклюзивных игр.

Эти решения напоминают о неоднократных упущениях Xbox, которые могли бы укрепить позиции компании на рынке. Фанаты и аналитики задаются вопросом, какие еще перспективные проекты могли быть упущены из-за подобных решений, и каким бы мог быть ландшафт игровой индустрии, если бы Xbox вовремя увидела потенциал в этих играх.