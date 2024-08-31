Сюжет переписывался целых шесть раз до того, как команда приступила к полноценной разработке.

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 из студии GSC Game World сообщили, что в сюжете игры не будет откровенной агрессии в адрес России. Вместо этого студия намерена показать свою страну и её культуру с мирной точки зрения, избегая любых конфликтных тонов. Такое решение было принято после многократных переработок сценария — сюжет переписывался целых шесть раз до того, как команда приступила к полноценной разработке.

S.T.A.L.K.E.R. 2 — это долгожданное продолжение культовой серии, которая завоевала сердца миллионов игроков по всему миру. Каждый новый анонс или утечка информации вызывает бурное обсуждение в игровом сообществе. Ожидания фанатов невероятно высоки, особенно учитывая текущую политическую обстановку.

Игроки с нетерпением ждут возможности вновь отправиться в Зону, исследовать новые локации, столкнуться с опасными мутантами и аномалиями. S.T.A.L.K.E.R. 2 обещает быть не просто продолжением серии, а настоящим культурным феноменом, который объединит уникальную игровую механику с новыми элементами и интересным сюжетом.



