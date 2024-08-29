Инсайдер billbil-kun опубликовал набросок дизайна PS5 Pro

Инсайдер billbil-kun поделился новой информацией о PlayStation 5 Pro, представив набросок дизайна консоли, сделанный на основе реальной упаковки. Судя по изображениям, на передней панели устройства будет два порта Type-C, а его размер будет схож с недавно выпущенной PS5 Slim. Интересно, что сменные панели от версии "Slim" могут быть совместимы и с Pro.

Официальный анонс PS5 Pro ожидается уже в первой половине сентября. Этой утечке особенно обрадовался Хидео Кодзима, который в ответ на новости опубликовал фото девкита PS5 Pro, на котором он играет в свою новую игру Death Stranding 2, скрыв устройство под тканью.

Напомним, что PS5 Pro — это усовершенствованная версия оригинальной консоли PlayStation 5, которая, по слухам, предложит улучшенную производительность, поддержку 8K-разрешения и более высокую частоту кадров. Модель будет ориентирована на тех геймеров, кто хочет получить максимальную графическую мощь от современных игр. Ожидается, что официальные подробности появятся уже совсем скоро.