На сайте SteamDB пользователи заметили изменения

Похоже, что для GTA Trilogy Definitive Edition готовится масштабное обновление, которое может существенно улучшить качество игры. На сайте SteamDB пользователи обнаружили изменения, затрагивающие все три части переиздания, что вызвало волну оптимизма среди фанатов.

Многие надеются, что это именно тот долгожданный патч, который исправит многочисленные проблемы, омрачившие релиз версии для ПК и консолей. Игроки ожидают, что обновление доведёт качество игры хотя бы до уровня мобильного порта, где уже были исправлены многие баги, а также добавлена опция включения «классического освещения».

Релиз GTA Trilogy Definitive Edition в 2021 году стал разочарованием для многих поклонников серии. Игра, обещавшая вернуть культовые части GTA с обновлённой графикой и улучшенными механиками, на старте столкнулась с многочисленными проблемами. Игроки критиковали переиздание за обилие багов, странные визуальные решения и отсутствие многих элементов, которые сделали оригинальные игры такими популярными. В результате проект получил массу негативных отзывов и стал объектом насмешек в игровом сообществе.

Возможное обновление может стать шагом к восстановлению доверия игроков и возвращению Trilogy к уровню, который фанаты ожидали изначально.