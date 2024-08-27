CD Projekt активно продолжает работу над амбициозным проектом The Witcher: Sirius, что подтверждают новые вакансии, опубликованные студией. Разработчики усилили набор специалистов, необходимых для создания сетевого режима, и это ясно показывает, что игра всё ещё находится в активной стадии разработки.
Среди требований к кандидатам на открытые позиции особенно выделяются задачи, связанные с внедрением системы управления от третьего лица. В частности, в объявлении на должность старшего геймплейного инженера указаны ключевые механики, которые будут играть важную роль в игре. К ним относятся:
- Система контрактов;
- Управление инвентарём;
- Создание предметов (крафтинг);
- Способности персонажей;
- Динамическое взаимодействие с окружающим миром;
- Бои с разнообразными врагами.
Напомним, что в 2023 году разработка игры была перезапущена, и концепция проекта претерпела значительные изменения. До рестарта в вакансиях прямо упоминалось, что The Witcher: Sirius будет PvE-игрой с системой классов и несколькими игровыми режимами. Однако в текущем состоянии проекта студия пока не раскрывает точные детали, что оставляет фанатам простор для ожиданий и догадок.
The Witcher: Sirius – это один из перспективных проектов CD Projekt, направленный на расширение вселенной Ведьмака. Игра обещает предложить новый взгляд на знакомый мир и удивить поклонников уникальными механиками..