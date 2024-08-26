Некоторые разработчики уже получили девкиты

На Gamescom 2024 наконец-то подтвердились слухи, которые волновали геймеров последние месяцы. Разработчики уже получили девкиты новой консоли, и одна из студий даже решила перенести релиз своей игры, чтобы воспользоваться улучшенными возможностями Pro-версии. По информации из проверенных источников, выход PS5 Pro планируется до конца 2024 года.

Однако, несмотря на радость поклонников PlayStation, не все так однозначно. Хотя новая версия консоли обещает значительно улучшенные технические характеристики, вопрос о том, во что именно на ней играть, остается открытым. В то время как PS5 уже предлагает впечатляющие возможности, количество эксклюзивных игр, ради которых стоило бы приобрести новую консоль, остается ограниченным.

PS5 Pro должна предложить геймерам более мощное железо, способное обеспечить улучшенную графику и производительность, однако на данный момент библиотека эксклюзивов, которые смогли бы продемонстрировать потенциал новой консоли, не впечатляет. Многие игроки уже задаются вопросом: есть ли смысл тратиться на обновленную версию, если число уникальных игр, доступных только на PlayStation, остается скромным?

Это поднимает еще более глобальный вопрос о стратегии Sony на рынке. Если компания не предоставит достаточно новых и привлекательных эксклюзивов, обновление до PS5 Pro может показаться избыточным шагом для многих пользователей. Времена, когда на каждую новую консоль выходили десятки «игр-убийц», похоже, остались в прошлом, и теперь судьба PS5 Pro во многом будет зависеть от того, сможет ли Sony убедить аудиторию в необходимости перехода на новое железо.

Пока игроки с нетерпением ждут официального анонса и первых демонстраций PS5 Pro, остается надеяться, что Sony сможет предложить нечто большее, чем просто улучшенную версию текущей консоли. Ведь в конечном итоге, именно игры определяют успех платформы, а не её технические возможности.