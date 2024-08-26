Sony снова готовится взорвать игровой мир

По словам известного инсайдера Тома Хендерсона, успех недавно выпущенной PlayStation Portal не остался незамеченным, и теперь компания активно рассматривает возможность возвращения на рынок портативных консолей. Это заявление мгновенно вызвало волну обсуждений среди геймеров и аналитиков.

Хендерсон намекнул на то, что в ближайшее время Sony может представить несколько крупных анонсов, которые серьезно могут повлиять на индустрию. Возможно, речь идет о новой портативной консоли, способной потеснить лидера рынка — Nintendo Switch.

Фанатский концепт PSP2

С момента выхода PlayStation Portal, Sony продемонстрировала серьёзные амбиции в сегменте портативных устройств. Хотя Portal больше ориентирован на потоковую передачу игр с PlayStation 5, он уже стал своеобразным мостиком к возможному выпуску более мощного и автономного устройства. Многие полагают, что компания рассматривает этот рынок как перспективный, особенно в условиях стремительно растущего спроса на портативные решения.

На фоне доминирования Nintendo Switch перед Sony стоит непростая задача — предложить что-то уникальное, чтобы завоевать внимание геймеров, которые привыкли к гибкости и богатой библиотеке эксклюзивных игр от Nintendo. Однако, учитывая ресурсы и опыт Sony, а также тесную интеграцию с экосистемой PlayStation, шансы на успех кажутся довольно высокими.

Пока точных подробностей о новых продуктах Sony нет, но эксперты уже строят прогнозы о том, что компания может предложить рынку. В условиях, когда Nintendo продолжает укреплять свои позиции, а спрос на гибридные и портативные устройства растет, Sony предстоит сделать решающий шаг. Остаётся только ждать официальных анонсов, чтобы понять, как будет развиваться конкуренция двух гигантов индустрии.