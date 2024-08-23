Warhorse продолжает радовать своих поклонников

Показали коллекционное издание Kingdom Come: Deliverance 2 за $200. Этот специальный набор включает в себя расширенную версию игры, копию письма сэра Ганса Капона, также известного как «Письмо надежды», набор коллекционных карточек, карту города Каттенберг, значки и ключевой элемент — 30-сантиметровую фигурку главного героя Индржиха.

Коллекционные издания создаются для самых преданных поклонников игр, предлагая им уникальные и ценные предметы, которые подчеркивают особенность продукта и придают ему дополнительную ценность. Такие наборы часто включают фигурки персонажей, артбуки, карты, значки, и другие эксклюзивные материалы, которые невозможно приобрести отдельно. Они не только усиливают погружение в мир игры, но и становятся важными предметами для коллекционеров.

Kingdom Come: Deliverance 2 — это продолжение культовой RPG, которая получила признание за свою реалистичность, историческую точность и глубокий сюжет. Действие игры разворачивается в средневековой Богемии, где игроки вновь окунутся в эпоху войн, интриг и борьбы за выживание. Разработчики обещают расширенный мир, улучшенную графику и более сложные игровые механики, что сделает приключения еще более захватывающими.