Вместо этого использовали страйкбольные пушки и муляжи.

Съёмочная команда нового фильма «Ворон» приняла строгие меры безопасности: на площадке полностью запрещено использование любого огнестрельного оружия, которое может быть заряжено как боевыми, так и холостыми патронами. Вместо этого применяются страйкбольные пушки и муляжи.

Такие меры были приняты в память о трагедии, случившейся на съёмках оригинального «Ворона» в 1993 году. Тогда, во время съемок одной из сцен, произошёл трагический инцидент, в результате которого погиб Брендон Ли, исполнявший главную роль. Проблема возникла из-за неисправности реквизита: в одном из пистолетов осталась застрявшая часть холостого патрона, что привело к смертельному ранению актёра. Этот случай стал одним из самых известных трагических инцидентов в истории кино и оказал серьёзное влияние на стандарты безопасности на съемочных площадках по всему миру.

Фильм «Ворон», вышедший в 1994 году, является культовой картиной, основанной на одноименном графическом романе Джеймса О'Барра. В центре сюжета — Эрик Дрейвен, рок-музыкант, который после своей смерти возвращается в мир живых в образе мстительного духа, чтобы отомстить за убийство своей возлюбленной. Лента приобрела культовый статус благодаря мрачной атмосфере, отличному саундтреку и харизматичной игре Брендона Ли, чья гибель придала фильму ещё более зловещий оттенок.

Новый фильм по мотивам «Ворона» находится в стадии производства, и создатели уделяют особое внимание безопасности актеров и команды, чтобы избежать повторения трагедии.