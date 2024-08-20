«Джокер 2» от режиссера Тодда Филлипса уже стал одним из самых обсуждаемых фильмов на 2024 год. Продолжение культовой картины, которое в 2019 году всколыхнуло зрителей своей мрачностью и глубокой эмоциональной историей, обещает перенести нас снова в мир хаоса, но на этот раз — с еще более смелыми идеями и неожиданными сюжетными поворотами. Ожидания настолько высоки, что билеты на премьерный показ на Венецианском кинофестивале разлетелись всего за 10 минут. Неудивительно, ведь оригинальный фильм вызвал массовый ажиотаж и оставил неизгладимое впечатление на зрителей по всему миру.

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Тодд Филлипс, который вернулся к режиссуре сиквела, подчеркнул, что основной целью новой картины было создать атмосферу настоящего безумия. «Мы хотели, чтобы фильм ощущался так, будто его сняли сумасшедшие. Психбольницей управляют пациенты», — отметил Филлипс в одном из своих интервью. Это обещание не оставляет сомнений в том, что зрителей ожидает новый виток психоделии и хаоса, который был лишь намечен в первой части.

Интересная деталь для поклонников оригинала: события «Джокера 2» будут разворачиваться спустя два года после финала первой картины. Это время станет ключевым для трансформации Артура Флека, который уже прошел путь от никому не известного человека до символа восстания в Готэме. Чем будет занят Флек эти два года, и какие новые вызовы перед ним возникнут? Эти вопросы остаются интригой, что только усиливает ажиотаж перед выходом фильма.

Премьера на Венецианском кинофестивале

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Венецианский кинофестиваль станет площадкой для мировой премьеры «Джокера 2». Этот культовый фестиваль давно стал платформой для выдающихся кинолент, которые затем начинают победное шествие на мировых экранах. В прошлом году именно здесь был показан первый фильм, и он сразу же завоевал признание критиков и зрителей. Билеты на показ сиквела были раскуплены за считанные минуты, что говорит о невероятной популярности франшизы.

По данным организаторов фестиваля, фильм стал единственным из всех представленных, который вызвал такой бешеный ажиотаж среди зрителей. Главы Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера даже заявил, что «Джокер 2» может претендовать на самые престижные награды и, возможно, станет одним из самых значимых фильмов современного американского кино. «Мы были поражены. У нас были открыты рты в конце просмотра», — заявил Барбера, добавив, что картина Тодда Филлипса на равных может бороться за награды с такими сильными фильмами, как новая работа Луки Гуаданьино, где блистает Дэниэл Крэйг.

Возвращение Хоакина Феникса и новая звезда — Леди Гага

Разумеется, главным козырем сиквела станет возвращение Хоакина Феникса в роли Артура Флека. Актер, который получил за свою роль «Оскар», вновь погружается в бездну психики своего героя. Феникс всегда был известен своим глубинным погружением в роли, и его исполнение в «Джокере» стало настоящим шедевром. С учетом этого зрители возлагают большие надежды на его возвращение в продолжении.

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Но не только Хоакин Феникс привлекает внимание публики. В сиквеле появилась новая звезда — Леди Гага, которая исполнит одну из ключевых ролей. Хотя подробности о ее персонаже (Харли Квинн) пока держатся в секрете, сама певица и актриса уже успела поделиться забавной историей о съемках. В одном из интервью Гага рассказала, как неожиданно выплюнула свой кофе, услышав пение Феникса на съемочной площадке. Этот случай стал ярким моментом на съемках и только укрепил уверенность актера в своей игре.

Леди Гага уже зарекомендовала себя как талантливая актриса в таких фильмах, как «Звезда родилась», и ее участие в «Джокере 2» вызывает интерес и интригу. Поклонники с нетерпением ждут, как будет выглядеть эта коллаборация двух талантливых актеров на экране.

Хроника создания сиквела

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Интересно, что идеи для продолжения «Джокера» начали зарождаться у Хоакина Феникса и Тодда Филлипса еще в процессе съемок первой части. В одном из своих интервью актер вспоминал, что уже на второй или третьей неделе съемок они с режиссером обсуждали возможные идеи для сиквела, если их фильм окажется успешным. Это началось как шутка, но вскоре переросло в серьезные планы.

Феникс даже попросил фотографа на съемочной площадке сделать несколько пародийных постеров для шуточного продолжения. На этих постерах его персонаж был прифотошоплен в различные культовые киноленты, такие как «Йентл» и «Ребенок Розмари». Таким образом, актер хотел продемонстрировать режиссеру, что у его героя может быть множество различных кинематографических ориентиров, и их история далеко не завершена.

Тодд Филлипс, по словам актера, поддержал эту идею и начал серьезно рассматривать возможность продолжения. Они вместе решили, что сиквел не может быть простым повторением формулы первого фильма. Он должен иметь некий тематический резонанс и глубину, которая делает «Джокера» таким особенным.

Сиквел с новым (старым) подходом

Что касается сюжета, то Филлипс уверяет, что «Джокер 2» не станет простым продолжением истории Клоуна-принца преступного мира. Режиссер отмечает, что их не интересует создание просто «дикого и сумасшедшего» фильма. Они хотят исследовать более глубокие темы, как это было в первой части, где история Артура Флека была не просто историей его превращения в Джокера, но также исследованием психических проблем, одиночества и социальной несправедливости.

Судя по всему, второй фильм будет идти по тому же пути, но с более смелыми и эмоциональными акцентами. Время покажет, удастся ли Тодду Филлипсу и Хоакину Фениксу вновь поразить зрителей своей работой.

Проблемы на съемках и скандалы

Не обошлось и без трудностей на съемочной площадке. Недавно в СМИ появилась информация о том, что статисты на студии Warner Bros. пожаловались на плохие условия работы во время съемок «Джокера 2». Сообщается, что многие из них вынуждены были работать более двух часов без перерыва, и им не разрешали пользоваться туалетом или пить воду. Хотя такие инциденты являются обычным делом в киноиндустрии, это вызвало недовольство среди некоторых сотрудников съемочной группы.

Тем не менее, подобные скандалы не затмили ожидания от фильма. Поклонники продолжают с нетерпением ждать премьеры и надеяться, что «Джокер 2» снова произведет фурор в киноиндустрии.