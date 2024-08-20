Состояние братьев Хаузеров оценивается в $350 млн.

Сооснователи легендарной Rockstar Games, Сэм и Дэн Хаузеры, заняли 4-е место в рейтинге самых богатых разработчиков игр Великобритании по итогам 2024 года. Их совокупное состояние оценивается в $350 млн. (примерно 31,5 млрд рублей). Братья Хаузеры прославились созданием культовых серий игр, таких как Grand Theft Auto и Red Dead Redemption, которые завоевали сердца миллионов игроков по всему миру.

Сэм Хаузер продолжает свою работу в Rockstar, тогда как Дэн Хаузер покинул компанию в 2020 году, чтобы заняться новыми проектами. После ухода из Rockstar, Дэн основал свою студию Absurd Ventures, которая фокусируется не только на создании видеоигр, но и на развитии других креативных направлений, включая кино, телевидение и интерактивные медиа. Его новая компания нацелена на исследование различных способов повествования и расширение границ традиционных медиа, сохраняя при этом внимание к детализированным и эмоционально насыщенным историям, которые стали его визитной карточкой.

Также в разработке также находится крупнобюджетная песочница Everywhere от студии бывшего продюсера Rockstar Games Лесли Бензиса

В тройку лидеров рейтинга вошли Риккардо Заккони, сооснователь студии King, создавшей популярные мобильные игры, и братья Бухманы, основатели Playrix, известные своими хитами Homescapes и Gardenscapes.