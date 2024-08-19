Microsoft продолжает обновлять настройки в Windows, которые были спрятаны

Microsoft постепенно добавляет в Windows 11 более доступные и понятные настройки, ранее спрятанные в недрах системы. В новой инсайдерской сборке операционной системы появилась обновленная опция для управления планами питания, с раздельными настройками для работы от сети и батареи. Хотя эта возможность была доступна и ранее, Windows 11 продолжает нести с собой проблему «двойного интерфейса». Пользователи сталкиваются с двумя разными интерфейсами для одних и тех же настроек: основным меню параметров и устаревшей панелью управления, которую Microsoft не обновляла с момента выпуска Windows 7.

Панель управления до сих пор используется для доступа к тем функциям, которых нет в основном интерфейсе. Несмотря на обновления, панель часто выглядит чужеродно на фоне современного дизайна системы, вызывая недовольство у пользователей. Хотя в Windows 11 добавляются новые функции и обновляются старые, такие как детальные настройки планов питания, существование двух параллельных интерфейсов продолжает вызывать критику.

Многие пользователи негативно отзываются о Windows 11, указывая на путаницу и неудобство взаимодействия с системой из-за этих дублирующихся меню.