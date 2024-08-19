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Amogus54
Киноадаптация Borderlands провалилась в прокате: всего $13 миллионов за первую неделю в США
Это один из крупнейших театральных провалов этого года.

Фильм по мотивам знаменитой серии игр Borderlands за первую неделю проката собрал всего $13 миллионов в США, став одним из самых провальных кинопроектов года. При бюджете на производство в $115 миллионов, такой результат стал катастрофой для создателей. Продажи на международные рынки помогли частично возместить затраты, но фильму это не сильно помогло. Уже 30 августа картина выйдет на цифровых платформах, что указывает на преждевременное завершение её театрального показа.

Для сравнения, даже Mortal Kombat, вышедший во время пандемии COVID-19 с одновременным релизом на HBO Max, смог собрать $23,3 миллиона за аналогичный период.

Критики буквально "разнесли" экранизацию, назвав её одной из худших адаптаций видеоигр. Многие фанаты разочаровались в фильме, так как он, по их словам, игнорирует ключевые элементы оригинальных игр, которые они так любили. Даже пересъёмки, направленные на улучшение картины, не спасли её от провала.

Серия игр Borderlands, разработанная Gearbox Software, славится своим динамичным экшном, яркими персонажами и уникальным юмором. Это шутер с элементами RPG, который стал культовым за счет сочетания мультипликационной графики и необычного постапокалиптического мира. Именно эту атмосферу, похоже, не удалось передать в фильме, что и вызвало столь негативную реакцию как критиков, так и фанатов.

#новости игр #новости игровой индустрии #borderlands #новости кино
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