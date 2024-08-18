Да Вэй расплакался из-за большого количества негатива со стороны игрового сообщества.

Генеральный директор miHoYo, Да Вэй, не смог сдержать эмоций после обрушившейся на компанию волны негатива со стороны игрового сообщества. Это произошло после презентации обновления Genshin Impact 5.0. В своей речи Да Вэй подчеркнул, что несмотря на огромные финансовые успехи студии, разработчики остаются обычными игроками, которые испытывают боль от оскорблений и хейта, с которыми сталкиваются в интернете.

Он заверил фанатов, что команда прислушивается к отзывам сообщества, и первые изменения, вызванные этим фидбеком, будут видны в следующем обновлении, которое выйдет 28 августа.

Genshin Impact — популярная free-to-play игра в жанре экшн-RPG с открытым миром, известная своей гача-механикой, основанной на рандомном получении игровых предметов и персонажей. Элементы случайных выпадений контента часто сравнивают с казино, что вызывает немало критики среди игроков.

Многие пользователи недовольны высоким шансом потери денег на внутриигровые покупки, что часто приводит к зависимости и большим расходам. Комьюнити часто называет такую систему несправедливой, особенно для молодых и неопытных игроков, что и стало источником негатива в адрес miHoYo.