Генеральный директор miHoYo, Да Вэй, не смог сдержать эмоций после обрушившейся на компанию волны негатива со стороны игрового сообщества. Это произошло после презентации обновления Genshin Impact 5.0. В своей речи Да Вэй подчеркнул, что несмотря на огромные финансовые успехи студии, разработчики остаются обычными игроками, которые испытывают боль от оскорблений и хейта, с которыми сталкиваются в интернете.
Он заверил фанатов, что команда прислушивается к отзывам сообщества, и первые изменения, вызванные этим фидбеком, будут видны в следующем обновлении, которое выйдет 28 августа.
Genshin Impact — популярная free-to-play игра в жанре экшн-RPG с открытым миром, известная своей гача-механикой, основанной на рандомном получении игровых предметов и персонажей. Элементы случайных выпадений контента часто сравнивают с казино, что вызывает немало критики среди игроков.
Многие пользователи недовольны высоким шансом потери денег на внутриигровые покупки, что часто приводит к зависимости и большим расходам. Комьюнити часто называет такую систему несправедливой, особенно для молодых и неопытных игроков, что и стало источником негатива в адрес miHoYo.