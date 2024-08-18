Том Хендерсон, авторитетный инсайдер, подтверждает скорый анонс.

Недавно появились слухи о том, что на Gamescom 2024 может быть анонсирована Forza Horizon 5 для PS5. Однако, по данным Джеза Кордена из Windows Central, с большой вероятностью это будет не «Форза», а игра Indiana Jones and the Great Circle от Bethesda.

Эти слухи подтверждает Том Хендерсон, который в своем Twitter (Х) намекнул на новую волну утечек Xbox-эксклюзивов, которые могут появиться на PS5. Он отмечает, что в ближайшее время стоит ожидать еще больше слухов о том, какие игры выйдут на PS5, а какие останутся эксклюзивами для Xbox.

Игра про Индиану Джонса от Bethesda впервые была анонсирована в 2021 году. Разработка ведется студией MachineGames, известной по серии Wolfenstein. Проект обещает стать настоящим подарком для поклонников знаменитого археолога, предлагая оригинальную историю, насыщенную приключениями и тайнами, как в лучших традициях фильмов с Харрисоном Фордом.

На данный момент, подробности о сюжете и геймплейных механиках Indiana Jones and the Great Circle остаются тайной, однако фанаты надеются, что игра предложит уникальное сочетание исследования древних артефактов, решения головоломок и захватывающих экшен-сцен, которыми славится франшиза.