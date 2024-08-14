Теперь первую часть культовой игры можно запустить через браузер благодаря энтузиастам

Впервые фанаты культовой игры Diablo могут погрузиться в мир Санктуария прямо через веб-браузер, благодаря новому порту DevilutionX.

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Проект реализован на основе опенсорс порта DevilutionX, который позволяет запустить классическую игру без необходимости установки.

На данный момент доступна демо-версия игры (Shareware), но для тех, кто хочет погрузиться в полное приключение, существует возможность загрузить оригинальный файл DIABDAT.MPQ из лицензионной копии Diablo. С его помощью можно открыть доступ ко всем материалам игры и даже продолжить старые сохранения. Все новые игровые данные будут сохраняться непосредственно в кэше браузера, что позволяет комфортно вернуться к игре в любое время.

Первая часть Diablo полюбилась игрокам за атмосферный мир тьмы, увлекательный геймплей и глубокую систему прокачки персонажей. Возможность снова испытать эти эмоции теперь доступна без лишних сложностей.

Оригинальная Diablo была выпущена 31 декабря 1996 года. Изначально игра была разработана для платформы Microsoft Windows. Позже, в 1998 году, она была портирована на Mac OS и PlayStation.